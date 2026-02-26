Тайна мисия и неочаквани покани за срещи "Ергенът" (ВИДЕО)

В поредния епизод на риалити формата "Ергенът" станахме свидетели на неочаквани обрати, след като тримата мъже получиха тайна мисия, за която дамите не разбраха. Кристиян, Стоян и Марин отново влязоха в съревнование за женското внимание, като се опитаха да докажат кой е най-добрият във флирта. Всеки от тях използва различни тактики, като те не се издадоха по нищо, а дори напротив - някои от дамите се отпуснаха и дори открито проговориха за чувство на влюбване.

Най-големият флиртаджия и скромният ерген

За "краля на флирт" бе обявен Стоян, след него в задачата добре се справи Кристиян. А Марин, въпреки че беше трети, не изневери на вътрешното си усещане. Той заяви, че няма намерение да проявява близост към момичетата, към които няма интерес, като ги заблуждава с комплименти, които не идват от ума и сърцето. Въпреки че като най-млад също е смятан за "играч", той доказа, че чарът се крие в честността.

Още: Сближаване, ревност и гневни погледи в "Ергенът" (ВИДЕО)

"Кралят на флирта" умело успя да скъси дистанцията и се впусна в тайната игра без задръжки. Чуха се и дори някои абсурдни комплименти като "Имаш очи на хъски".

Тактиката на Кристиян пък включваше да прави "комплименти за обеците на момичетата", както той обясни.

Последваха и нови три индивидуални срещи, на които кавалерите поканиха три момичета за вечеря. Стоян и Цветелина откриха, че имат много общи теми, Кристиян и Симона се впуснаха в емоционален разговор и дълбоки теми, а след като Марин остана насаме с Пламена, изглежда, че интересът ѝ към Стоян охладня.

Изглежда, че братската дружба между тримата ергени няма да е дълга. "Бро кодът е счупен", пошегува се водещият Наум Шопов.

Още: Издаде ли се сама една от финалистките в "Ергенът" 5?