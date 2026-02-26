Въпреки че може да не изглежда подходящо време за засаждане на култури, февруари е идеален за ранно начало на вегетационния период. Не всички зеленчуци трябва да чакат до последната слана, за да виреят на открито. Бобът (Vicia faba) е една студоустойчива култура, която издържа на мразовито време, когато зимата преминава в пролет. За разлика от повечето други видове боб, тези растения предпочитат да растат в хладно време и са устойчиви на температури до -5 градуса по Целзий.

Как и кога да берем зелен фасул за най-добър вкус

Много производители могат да засадят семена през февруари, въпреки че точната дата на засаждане варира в зависимост от това къде живеете. Ранното начало на вегетационния период е благоприятно, защото на този боб са необходими 4 до 5 месеца, за да узрее след засаждането. За да отгледате питателна реколта, трябва да засадите семена на боб възможно най-рано през пролетта.

Този зелен боб с картофи си е истинска лятна селска манджа

Защо да отглеждате боб? Като за начало, той е универсален. Едно растение ви дава ядливи цветове, издънки, листа, шушулки, неузрели зърна и сухи зърна. Отгледайте цяла леха с растенията и използвайте отделни растения за различни цели, за да извлечете максимума от тях. През пролетта ще имате пресни и питателни издънки за прибиране. След това, в края на пролетта и лятото, ще имате цветове и млади шушулки за бране. Оставете шушулките за малко и семената ще набъбнат до размер, подобен на този на лимския боб. Наберете ги и обелете семената, след което ги сварете и обелете, преди да се насладите. Накрая можете да оставите шушулките да престоят на растенията, за да отгледате сухи бобове. Тези семена се смилат на брашноподобна субстанция или работят като подобни сухи зърна в килера. Възможностите са безкрайни!

Още: Как да се преборим с брашнестата мана по фасула?

Как да засадите и отглеждате боб в градината на края на зимата

Използвайки техники за повишаване на топлината, можете да засадите боб по-рано от обикновено. Производителите в топлите райони на Калифорния могат безопасно да засаждат този боб от есента до февруари без защита, въпреки че градинарите в щатите все още може да имат лед и сняг по земята. Ако това ви звучи подходящо за вашия щат, опитайте да използвате покривала за редове или пластмасови оранжерии с метални рамки, за да затоплите почвата и да я подготвите за засаждане. Не забравяйте да държите тези материали наоколо, тъй като има много начини да използвате покривала за редове за по-здрава градина . Затоплете лехите си и посейте семената директно, като ги засадите на дълбочина около 2,5 до 5 см. Колкото по-голям е сортът, толкова по-дълбоко трябва да засадите семената.

Какви особености има в консервирането на зелен боб?

Някои производители се сблъскват с влажни или замръзнали почви през февруари. В тези градини помислете за сеене на семена в саксии в студена рамка или оранжерия на открито. Не ги засаждайте на закрито, тъй като растенията са култури за хладния сезон и на закрито може да е твърде горещо за тях. Ако нямате студена рамка или оранжерия, опитайте да сеете семената през зимата на защитено място на открито в кани за мляко. Или изградете мини-оранжерия с тава за саксии и купол за влажност.

Още: Само така е правилно да се съхранява зеления фасул от градината

Посейте семената в саксии, поддържайте ги влажни и изчакайте покълването след 7 до 14 дни. Накрая пресадете разсада, след като достигне 10 до 12 см височина от март до април. Поддържайте почвата влажна, но не подгизнала, и наблюдавайте как разсадът ви се превръща в набити бобови растения. Подпрете стъблата, ако се огъват, и изчакайте цветовете, шушулките и бобът да пораснат през следващите месеци. Следващата година помислете и за засаждане на боб през септември за по-здрава почва следващата пролет.