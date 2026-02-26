Опасна болест застрашава лозята, искат спешни мерки от агроминистерството

За разпространение на една от най-опасните карантинни болести по лозата – фитоплазмоза, позната още като “жълта болест по лозята”, алармират от ПП “Зелено движение”. "До нас достигна информация, че болестта е засегнала значителни лозови масиви в Централна Северна България - над 1700 дка, установени с полеви PCR тест. Болестта е нелечима и изисква изкореняване на лозята", се казва в позицията им, изпратена до медиите. Те предупреждават, че в условията на затоплящ се климат рискът от бързо разпространение и икономически загуби допълнително нараства.

Според тях в тази ситуация ключова роля има държавата. "Ресорното министерство следва да предприеме навременни стъпки за подкрепа на земеделските производители за компенсиране на разходи за изкореняване и други мерки срещу вредителите, като определи допустимите препарати и подходи за контрол на разпространителя. Още по-належащи са мерките за мониторинг и спиране разпространението на заболяването", категорични са от "Зелено движение".

От партията призовават Министерството на земеделието да ангажира инструменти на европейската селскостопанска политика за борба с последиците и превенция на разпространението на вредителите. Според тях трябва да се използва опита на европейски страни със значим лозарски и винен сектор като Франция и Италия, които вече са въвели най-нови технологии като дронове и ИИ за ранно откриване на опасната болест.

"Бъдещето на българското лозарство и винарство зависи от бързите и адекватни действия на Министерството на земеделието", се казва в позицията им.