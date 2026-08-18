Община Пазарджик продължава борбата си за повече ред, повече свободни пространства и по-добра среда

Община Пазарджик продължава да освобождава градските пространства от излезли от употреба автомобили. Всеки премахнат автомобил означава освободено пространство, което отново може да се използва по предназначение - за паркиране, по-подредени междублокови пространства и по-добра градска среда.

Дейностите ще продължат поетапно в различни части на Пазарджик.

Ако във вашия квартал има автомобил, който видимо не се използва от дълго време, можете да подадете сигнал на: signali@pazardjik.bg

Благодарим и на собствениците, които след поставено предписание предприемат необходимите действия сами.

Продължаваме - за повече ред, повече свободни пространства и по-добра среда в Пазарджик