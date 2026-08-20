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Община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2026 г. на публично обсъждане

20 август 2026, 11:41 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пазарджик
Община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2026 г. на публично обсъждане

Община Пазарджик организира публично обсъждане на проекта на бюджета на Общината за 2026 г. Срещата ще се проведе на 26 август 2026 г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Община Пазарджик, ет. 2, бул. „България“ № 2. В нея могат да се включат всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и други заинтересовани страни.

По време на обсъждането ще бъдат представени основните параметри на проектобюджета, заложените приоритети и планираните средства за реализиране на основните политики, дейности и ангажименти на Общината през 2026 г.

Публичното обсъждане предоставя възможност на гражданите и заинтересованите страни да се запознаят с предложените финансови приоритети и да участват пряко в процеса на обсъждане. Всеки желаещ ще има възможност да постави въпроси, както и да представи своите мнения, предложения и становища по проекта на бюджета.

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община Пазарджик
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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