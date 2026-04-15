Започва електронният прием в детските градини и ясли в Пазарджик

На 16 април 2026 г. (четвъртък), от 10:00 ч. започва кандидатстването за първо класиране в системата за електронен прием в общинските детски градини и ясли като срокът за подаване на заявления е до 24 април 2026 г., 23:59 ч. Процесът ще се осъществява изцяло онлайн чрез платформата:

https://dgpzd.uslugi.io/

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 април 2026 г. до 17:00 ч., а записването на приетите деца ще се извършва в периода от 29 април до 7 май 2026 г.

В рамките на кандидатстването родителите имат възможност да подават нови заявления, да правят корекции по вече подадени данни, както и да оттеглят заявленията си.

Подробен график на всички дейности е публикуван в секция „Класиране“ на електронната система, а в меню „Указания“ е налично ръководство за работа с платформата.

За улеснение на гражданите е предвидена и възможност за съдействие на място в детските градини. Информация за следващите етапи на класиране ще бъде оповестена допълнително.

Община Пазарджик продължава да работи за повишаване на прозрачността и ефективността на административните услуги в интерес на гражданите.