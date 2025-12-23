Общинско решение: 20% скок на данъка върху имотите

Решение за увеличение на данъка върху недвижимите имоти с около 20% взе Общинският съвет в Перник по предложение на Общината.

Беше гласувана и друга мярка - освобождаване от такса смет за сградата на закритата през 2016 г. Професионална техническа гимназия "Ю. Гагарин".

На последната за годината сесия съветниците гласуваха ставката за данък недвижими имоти да бъде увеличена от 2.5 на 3 промила от данъчната оценка на имотите.

Общинарите мотивираха поскъпването с аргумента, че на фона на инфлацията през последните две години не е правена актуализация на данъчната оценка на имотите.

Инфлацията като причина

Наред с това увеличението на минималната работна заплата води до увеличаване на таксите за услугите, тъй като разходите стават по-високи, обясняват от Общината. С новата ставка размерът на облога върху всички недвижими имоти в общината ще бъде около 6 120 000 лв., а очакваните приходи - в размер на близо 4.9 млн. лв.

По план допълнително събраните средства ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата, финансово подпомагане на обществения транспорт, както и за съфинансиране на проекти по различни програми, предаде БНР.

Съветниците гласуваха за поредна година сградата на закритата Професионална техническа гимназия "Ю. Гагарин", която е прехвърлена за управление на Професионалната гимназия по техника и енергетика "Хр. Ботев", да бъде освободена от такса смет.

Сградата е неизползваема, на територията на бившето училище има само два обекта, отдадени под наем, които се декларират с отделна декларация и редовно погасяват задълженията си.

