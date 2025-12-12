Кметът на Солун стана жертва на кибертормоз

Властите арестуваха 42-годишен мъж, заподозрян в публикуване на заплашителни и обидни съобщения онлайн срещу кмета на Солун Стелиос Ангелудис, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Случаят, в който е замесен мъж от Иматия в Централна Македония, е бил открит, след като Ангелудис е подал жалба, която е довела до разследване от звеното за киберпрестъпления в Северна Гърция.

Съобщенията са били публикувани на личната политическа страница на кмета в неназована платформа за социални медии.

Прокурорите са разпоредили предварително разследване, а дигитално разследване е идентифицирало заподозрения като потребител и администратор на акаунта, от който са произлезли заплахите, добави полицията.

Досието по делото е предадено на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Не е първият случай в Гърция

Припомняме, че в края на ноември властите идентифицираха 79-годишен мъж, който в публикация заплашвал да извърши престъпления срещу важна политическа фигура в Гърция. Всичко започнало през октомври 2024 г. след публикация на заплашително съдържание, насочено към политическата фигура. Подадена беше жалба и тя беше внесена в Първоинстанционната прокуратура на Атина, която разпореди предварително разследване.

Полицията съобщи, че след подробно дигитално разследване, проведено с компанията на платформата и доставчиците на интернет услуги, 79-годишният мъж е идентифициран като администратор на акаунта, от който е публикувана публикацията. Делото срещу него за заплаха за извършване на престъпления е внесено в компетентния прокурорски орган. ОЩО: Дядо зад клавиатурата: Заплашвал важен гръцки политик