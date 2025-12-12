Шофирайте внимателно! Промени в движението по две магистрали и път

През следващата седмица - от 15 до 19 декември, от 8 ч. до 17 ч. ще се полага маркировка в участъци от АМ “Хемус“, АМ “Струма“ и път I-8 в района на Нови хан, в Софийска област.

На АМ “Хемус“ дейностите ще се извършват от км 0 до 10-и км - в участъка между София и Яна поетапно в двете платна за движение. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи.

На АМ “Струма“ маркировка ще се полага в отсечката от София до Мало Бучино поетапно в двете платна за движение, като автомобилите ще преминават в свободните пътни ленти.

Още: Полагат маркировка по две магистрали и на път в Пазарджишко

На път I-8 София – Ихтиман маркирането ще бъде в участъка от отбивката за АМ “Тракия“ до кв. “Побит камък“ на село Нови хан. При изпълнението им движението ще се осъществява в лентите, в които не се работи.

Снимка БГНЕС

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация.

Още: Промени в движението в тунел “Правешки ханове“ на АМ “Хемус“

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: 3 магистрали с промени в движението