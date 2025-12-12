Ограничение на скоростта по АМ “Струма“, кърпят настилката

От 8 ч. на 13 декември (събота) до 18 ч. на 14 декември (неделя), в участъка от АМ “Струма“ от 86-и до 102-и км в област Благоевград поетапно ще се изкърпва настилката в двете платна за движение. Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще е ограничена до 90 км/ч. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват внимателно пътната сигнализация.

Още: Шофирайте внимателно! Промени в движението по две магистрали и път

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: От другата седмица: Промени в движението по АМ “Струма“