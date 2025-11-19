Ето кога отваря ледената пързалка в Плевен

Зона със забавления и ледена пързалка ще посрещат и тази година в центъра на Плевен плевенчани и гостите на града за Коледно-новогодишните празници. Пързалката отваря врати на 1 декември заедно с Коледното градче и запалване светлините на коледната елха пред сградата на Община Плевен.

Ледената пързалка е с големина 300 кв. м и отново ще предлага на любителите на карането на кънки от всички възрасти възможност за забавления и приятни преживявания. Монтажът на съоръжението на пл. „Възраждане“ върви усилено без забавяне в графика.

Атракционът ще предлага чудесни възможности за начално обучение на деца и начинаещи чрез осигурените за тази цел помощни съоръжения - пингвини, мечета и патета за най-малките.

През настоящия зимен сезон ще има и редица подобрения с приятни изненади. В района на съоръжението ще бъде поставена и въртележка за най-малките, където те ще могат да се повозят на шейната на Дядо Коледа, теглена от елените на белобрадия старец. Ще има и виенско колело, заедно с кътове за празнични снимки.

Ледената пързалка на Плевен ще работи 7 дни в седмицата.

Ледената пързалка ще работи до февруари 2026 г.