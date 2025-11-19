Студио Actualno:

Официално: Кабинетът внася искането да закупи нови 3D радари по натовски модел

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. В резултат на планиране на отбраната в национален и колективен формат за изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили са заложени приоритети за изграждане и развитие на отбранителни способности в „План за развитие на ВС на Република България до 2026 г.“ За поддържане на съществуващите и развитие на нови отбранителни способности като основен приоритет в Плана е предвидено придобиването на нови трикоординатни радари.

Съгласно „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“, е необходимо предприемане на категорични, ресурсно осигурени, последователни и целенасочени действия за изпълнение на поетите национални ангажименти по Пакета „Цели за способностите“ (ЦС) на НАТО, което ще допринесе за постигане целите на Програмата и за цялостното повишаване на отбранителните способности на въоръжените ни сили, подчертават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Една от приоритетните насоки за развитие на отбранителните способности на страната ни в рамките на Пакета ЦС 2025 е развитието на способности за наблюдение на въздушното пространство. Стратегическата цел на отбранителната политика съгласно Програмата е защитата на териториалната цялост и утвърждаването на националните интереси чрез изграждане, поддържане и развитие на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности. Необходимо е изграждането на способности за ситуационна осведоменост в реално време и в частност придобиване на нови високотехнологични радари, за да се осигури изпълнението на отговорностите към националната и колективната система за сигурност.

Снимка: Getty images

В тази връзка е изготвен проект за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Целта на проекта е изграждане, развитие и поддържане на способностите на Системата за наблюдение на въздушното пространство в зоната на отговорност на Република България в съответствие с концептуалните и стандартизиращи документи на НАТО. За преодоляване на недостига от способности за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация се предвижда придобиването на 7 (седем) броя нови трикоординатни радари и съответното спомагателно оборудване за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на Република България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО.

Настоящият ПИР „Придобиване на нови трикоординатни радари“ е изготвен на базата на проект на договор в резултат на поръчка за придобиване (“Acquisition order”) към Рамково споразумение № УД-04-29/19.06.2025 г. между Министерство на отбраната (МО) на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република от една страна, и проект на допълнителен „съпътстващ“ договор (“Side contract”) между МО на Република България и производителя на радарите.

Обхватът на ПИР включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по поръчка за придобиване към PC № УД-04- 29/19.06.2025 г„ и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите, по „съпътстващ“ договор с производителя на радарите.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
