Подстъпи за достъп на хора с увреждания в района на Университетската болница в Плевен изгражда „Инжстрой“

Екипи на „Инжстрой“ ЕООД работят тази седмица по оформянето на достъпна среда в района на кръстовището на ул. „Георги Бенковски“ с бул. „Георги Кочев“ – до УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ в Плевен. Изграждат се 10 подстъпа за достъп на хора с увреждания, като ремонтните дейности включват снижаване на бордюрите от двете страни на трите пешеходни пътеки в този участък на кръстовището, изкопни дейности, полагане на нови тротоарни бордюри и асфалтиране на ремонтираните участъци. Ще бъдат ремонтирани също шахти и оттоци в района.

Паралелно с това продължават ремонтите на участъци от общинската пътна мрежа. Екипи на фирмата работят в отсечките:

- PVN1150 - /II-35/, Плевен – Ловеч /- Бохот - Тученица - Радишево PVN1146;

- PVN1146 - /II-35/ Плевен – Пелишат - граница общ. (Плевен-Пордим) – Вълчитрън - Борислав /LOV1065/.

Всички дейности са съгласно договор „Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр. Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища“.