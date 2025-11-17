Община Плевен въвежда централизирана електронна система за прием на първокласници

Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Плевен е публикуван за обществено обсъждане в законоустановения едномесечен срок на интернет страницата на Общинската администрация. Проектът регламентира централизиран електронен прием на ученици в първи клас, който се осъществява в рамките на три класирания чрез система за централизирано електронно класиране за училищата в град Плевен и град Славяново и нецентрализирано класиране за училищата, единствени в населено място на територията на община Плевен.

В срок до 31 януари на съответната година общинската администрация изготвя списък на децата, адресно регистрирани на територията на община Плевен, които следва да постъпят в първи клас, и го представя на директорите на училищата. За всяко училище се определя прилежащ район, в територията на който се включват и населени места, в които няма учебни заведения.

План-приемът на всяко училище се определя от директора и се утвърждава с негова заповед след становище на обществения съвет до 30 март. Информация за утвърденият план-прием за първи клас, както и график на дейностите за кандидатстване, се публикуват на интернет страницата на Системата за електронен прием в първи клас, на сайта на съответното училище и на информационното табло в училището.

Родителите или настойниците подават заявление за участие в централизирано класиране само по един от следните начини: по електронен път чрез системата за прием с автоматично получаване на входящ номер или на място в училището, посочено като първо желание, където получават екземпляр от заявлението с входящ номер и парола за достъп през профила на заявителя в специализирания сайт за прием. Родителите (настойниците) имат право да посочат до 10 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием, подредени по ред на желанието.

Водещ критерий за прием е близостта на училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват. При спазването му децата, за които е подадено заявление за прием в първи клас, се разпределят, както следва: Първа група с 400 точки - деца с постоянен/ настоящ адрес в района за обхват на училището и същият адрес не е променян в последните 3 (три) и повече години преди подаване на заявлението; деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст, която се навършва в годината на кандидатстване, са ученици в същото училище, независимо от постоянния/ настоящия им адрес; Всички деца следва да са адресно регистрирани на един и същ адрес. Втора група с 300 точки - деца с постоянен/ настоящ адрес в района за обхват на училището повече от 1 (една) година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 (една) до 3 (три) години, преди подаване на заявлението. Трета група с 200 точки - деца с постоянен/ настоящ адрес в района за обхват на училището, като същият адрес е променен в последната 1 (една) година преди подаване на заявлението. Четвърта група със 100 точки - деца с постоянен/ настоящ адрес извън района за обхват на училището към деня на подаване на заявлението.

Наредбата съдържа и допълнителни критерии със съответния брой точки и изискуемите в тази връзка документи. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

Наредбата регламентира и процедурата, както и необходимите документи, за записване на децата в училищата, където са класирани.

С пълния текст на проекта на Наредбата може да се запознаете на интернет страница на Община Плевен - https://pleven.bg/uploads/posts/proekt-naredba.pdf

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по предложения проект за Наредба на e-mail: info@pleven.bg или в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. „Възраждане“ № 4.