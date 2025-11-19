Бивш финансов министър на САЩ, близък до Джефри Епстийн, напуска борда на директорите на OpenAI

Бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс подава оставка от борда на директорите на OpenAI, производителя на ChatGPT, съобщиха в сряда от неговия офис. Напускането му идва след публикуването на имейли, които показват, че той е поддържал приятелски отношения с Джефри Епстийн дълго след като финансистът се призна за виновен в склоняване към проституция на непълнолетно момиче през 2008 г. "Лари е решил да се оттегли от борда на директорите на OpenAI и ние уважаваме решението му", се казва в изявление на борда. "Ние ценим многобройните му приноси и перспективата, която той внесе в борда."

Съобщението дойде ден след като Съмърс заяви, че се оттегля от публичните си ангажименти. "В съответствие с моето обявление да се оттегля от публичните си ангажименти, реших да подам оставка от борда на OpenAI", заяви Съмърс в отделно изявление, публикувано от неговата говорителка Кели Френдли. "Благодарен съм за възможността да съм служил, развълнуван съм от потенциала на компанията и с нетърпение очаквам да следя напредъка им.", казва още той.

Съмърс, който е и бивш президент на Харвардския университет, се присъедини към борда на OpenAI през ноември 2023 г. като част от усилията да се възстанови стабилността в нестопанската организация и да се върне нейният главен изпълнителен директор Сам Олтман, след като предишните членове на борда го уволниха.

Ще бъдат ли публикувани досиетата "Епстийн"

Епстийн, който се самоуби преди няколко години, беше осъден сексуален престъпник, известен с връзките си с богати и влиятелни хора, което го превърна в обект на възмущение и конспиративни теории за неправомерни действия сред американския елит, припомня "Асошиейтед прес". В момента тече активна кампания за публично разкриване на документите по делото на Джефри Епстийн. Връзките на сексуалния престъпник с богати и влиятелни хора винаги са били актуална тема, а разкриването на имената им може да доведе до сериозни имиджови катаклизми не само в САЩ, но и извън страната.

