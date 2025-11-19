Студио Actualno:

19 ноември 2025, 16:16 часа 257 прочитания 0 коментара
Още милиони за хуманитарна помощ за украинските бежанци у нас

Министерският съвет прие Проект на решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Плащанията са верифицирани за периодите от 1 ноември 2024 г. до 30 ноември 2024 г. и от 1 декември 2024 г. до 31 декември 2024 г., съгласно списък № 28, подчертават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

С приемането на настоящия акт, плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 3 516 799 лв. с ДДС, съгласно приложения списък № 28, който представлява неразделна част от решението на Министерския съвет.

