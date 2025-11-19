Идва ли енергийна криза? Турция и доставките на руски газ

Турската Дирекция по комуникациите отрече твърденията, че неотдавнашното споразумение за втечнен природен газ (LNG) между Турция и САЩ ще сложи край на вноса на руски газ, което ще доведе до непосредствена енергийна криза, съобщи Анадолската агенция. Припомняме, че за много страни, като Гърция например американският втечнен природен газ трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион. Това ще се случи, тъй като решението на Европейския съюз да прекрати целия внос на руски природен газ от 2028 г.

Турция изглежда не се отказва от руския газ

„Турция е една от най-силните страни в региона по отношение на сигурността на енергийните доставки, със своята инфраструктура за тръбопроводи, втечнен природен газ (LNG) и съхранение. Няма проблем със сигурността на доставките на природен газ или риск от енергийна криза днес или през предстоящата зима“, се казва в изявление на Центъра за противодействие на дезинформацията към дирекцията, опровергаващо твърденията. ОЩЕ: Партньорите по "Вертикалния газов коридор“ планират още два маршрута за LNG

Диверсификацията на доставките

В изявлението се отбелязва, че доставките на природен газ за Турция от Русия продължават „без прекъсване и по план“, докато снабдяването на страната с газ по тръбопроводи и втечнен природен газ от множество източници, като САЩ, Азербайджан, Иран, Алжир, Оман и Катар, „е техническа преференция, насочена към диверсифициране на сигурността на доставките, увеличаване на конкуренцията и укрепване на гъвкавостта на доставките“. ОЩЕ: Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата