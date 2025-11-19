Бензиностанции на "Лукойл“ ще бъдат затворени заради американските санкции

Финландската верига бензиностанции Teboil, собственост на петролния гигант "Лукойл“, обяви днес, че се подготвя да затвори всички свои бензиностанции във Финландия, тъй като изчерпва запасите си от горива заради наложените от САЩ санкции срещу руската енергийна компания, предаде Ройтерс. Тя разполага с 430 бензиностанции във Финландия или приблизително една пета от всички 2250 обекта за зареждане на горива в скандинавската страна.

Доставките на гориво

"Доставките на гориво във Финландия не са застрашени, тъй като Teboil не рафинира горива в страната, а основно дистрибутира от рафинерията на финландската петролна компания Neste“, обяви Министерството на икономиката и заетостта на Финландия в имейл до Ройтерс, като добави, че клиентите могат да преминат към други търговци на дребно.

Още: Първи рокади на Спецов: Освободен е председателят на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"

САЩ наложиха санкции на "Лукойл“ миналия месец заради водената от Москва война в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията.

Teboil е първата чуждестранна компания, собственост на "Лукойл", която обявява, че ще преустанови дейност в резултат на санкциите.

"Лукойл“ обяви извънредно положение за проекта си "Западна Курна -2“ в Ирак, след като Багдад преустанови всички плащания в брой и в суров петрол. Междувременно изпълнител на "Лукойл“ отмени плановете си за проучвания край бреговете на Румъния, а България пое контрола върху местната рафинерия на "Лукойл“, припомня Ройтерс.

Още: Бензиностанции на "Лукойл" са на път да останат без гориво

"Бензиностанциите ще бъдат затваряни поетапно, след като запасите от горива бъдат изчерпани“, обяви Teboil в изявление, без да се посочва конкретен срок.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в петък даде разрешение за потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл“ за закупуването на нейните чуждестранни активи, а финландската компания обяви вчера, че очаква руският енергиен гигант да продаде веригата.