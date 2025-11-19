Спорт:

Всяка пета кола на пазара втора ръка е с превъртян пробег

Дори сравнително нови автомобили - (до 3 години), често имат фалшиви показания на километраж, сочи проучване на carVertical. Според него средният манипулиран пробег на коли на тази възраст надхвърля 120 000 км. И това опровергава схващането, че проблемът засяга само стари автомобили.

Кои години са най-уязвими

Анализът на данни за модели от 2000 до 2023 г. установи, че най-големите рискове са при автомобилите от 2002 г. - 18,5% от проверените автомобили имат изкривен пробег. При по-новите модели проблемът също съществува, макар и по-рядко. За автомобилите през 2021 г. дялът на фалшивите пробези е 2%, за 2022 г. - 3%, за 2023 г. - 2,7%.

Индикаторите за средно манипулиране също са значими:

• За моделите от 2000 г. - 110 900 км;

• за моделите от 2010 г. - 100 500 км;

• 2020 - 90 000 км;

• 2021 - 44 500 км;

• 2022 - 121 400 км.

Средното намаление на пробега на автомобила през 2023 г. е 19 900 км.

Експертите отбелязват - колкото по-скъп е автомобилът, толкова по-големи са загубите за купувача при скрит пробег. Недобросъвестните продавачи често намаляват индикаторите, без да ги понижават под стойностите в сервизните документи, но истинското състояние на автомобила често се вижда по износването на компонентите.

Колко коли крият катастрофи

Освен проблемите с километража, изследването установи висок процент автомобили с история на инциденти. Сред моделите от 2011-2017 г. бяха регистрирани повреди в 53-60% от автомобилите. При по-новите автомобили тенденцията е още по-забележима - през 2021 г. са регистрирани 40,7% от такива случаи, през 2022 г. — 52,7%, а през 2023 г. този показател достига 68,6%.

Ремонтите на нови коли са много по-скъпи поради сложни конструкции и скъпи части. Ако средната цена за ремонт на модела от 2000 г. е около 2100 евро, то за автомобил от 2020 г. е достигнала 5100 евро. През 2023 г. този процент достигна 17 400 евро.

Данните показват, че дори по-новите автомобили трябва да бъдат внимателно проверени преди покупка, тъй като рискът от скрити повреди и изкривен пробег остава висок.

