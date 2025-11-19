Неочаквана раздяла в ЦСКА! Легенда на българския футбол напуска „армейците“

Феновете на ЦСКА получиха изненадваща новина, след като стана ясно, че една от големите легенди на българския футбол най-вероятно ще напусне клуба. Става въпрос за бившия играч на „армейците“ и големия съперник Левски – Пламен Гетов. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Както е известно, именитият офанзивен халф пристигна в „червения“ клуб в началото на септември като стана част от скаутското звено на българския гранд.

Пламен Гетов ще напусне ЦСКА

Пламен Гетов стана част от скаутския отдел на ЦСКА с идеята да заместник Радослав Здравков, който малко преди това напусна. Бившият халф работи в тясно сътрудничество с главния скаут на „червените“ Методи Томанов като целта им бе да намерят качествени футболисти, които да върнат „армейците“ на върха. В последните месеци Гетов обиколи почти цяла Южна Америка, за да търси нови попълнения за зимната селекция на тима. Той също така гледа играчи и в Португалия и Испания.

Именитият бивш футболист бе назначен с граждански договор, а не с трудов

Сега обаче стана ясно, че Пламен Гетов ще напусне ЦСКА. Причините за това решение не са ясни, но според източници близки до бившия играч и „червените“ раздялата е неизбежна. Двете страни вече са постигнали споразумение за прекратяване на техните работни взаимоотношения. Пламен Гетов се присъедини към „армейците“ с гражданския договор, а не с трудов контракт и процедурата по раздялата е доста по-лесна.

