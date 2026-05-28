"Архивите за българския Чернобил": Присъдите по делото водят до извода, че правосъдие няма

Присъдите по делото "Чернобил" водят до извода, че правосъдие няма. Това каза пред БНР журналистката от БНТ Мая Димитрова, автор на документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил“.

"Историите, които хората разказват, са доста смущаващи. Те трябва да бъдат чути от обществото, за да сме наясно какво се е случило и че всичко това трябва да бъде основание за една поука, която трябва да си вземем както общество, за да не се повтарят тези грешки", посочи тя.

Учените, измервали размера на радиозамърсеността, са били принудени от Държавна сигурност да подпишат декларация за неразгласяване на информация, подчерта журналистката.

Българската национална телевизия излъчи документалния филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил“, който за първи път показва секретни документи с данни за радиационната обстановка в България след аварията. Филмът среща зрителите и с учени от програмата "Радиощит", които откриват опасните "горещи частици" от реакторното гориво по улиците на София.

Документалният филм представя разследване за съзнателното решение на тоталитарната власт да укрие от българските граждани опасността от радиацията след аварията в Чернобил през 1986 г. За първи път пред камера застават хора, които лично са участвали в събитията и досега са отказвали да говорят публично.

Зрителите ще чуят свидетелствата на специалистите, измервали нивата на радиация, на експертите, опитали да предупредят за опасността, както и на учените, принудени ежедневно да изследват храната, водата и въздуха за нуждите на Политбюро.

Каква е ролята на Държавна сигурност в укриването на информацията за радиацията? Защо в България е регистриран втори радиационен пик? И защо българското население се оказва сред най-облъчените в Европа? Това са въпросите, които вече близо четири десетилетия очакват своя отговор.

Сценарист и режисьор на документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил" е Мая Димитрова, оператор е Димитър Атанасов, редактор – Мария Митева, изп. продуцент – Мария Чернева. Екипът изказва специална благодарност за съдействието на проф. Димитър Вацов, Института за изследване на близкото минало и Върховния касационен съд.

