Спорт:

Кая Калас: Европейците останаха в Киев, САЩ си тръгнаха. Вашингтон отрече

28 май 2026, 12:16 часа 397 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кая Калас: Европейците останаха в Киев, САЩ си тръгнаха. Вашингтон отрече

САЩ са евакуирали свои дипломати от Киев след руското предупреждение за очаквани удари срещу украинската столица докато европейските дипломати са останали на място и продължават своята работа - това твърди върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас. "Всички европейци останаха. САЩ си тръгнаха", каза тя.

В отговор обаче от посолството на САЩ в Киев заявиха в публикация в Х, че това не отговаря на истината и че продължават своята работа без промени. 

"Посолството на САЩ е отворено. Няма промени в дейността ни и съобщенията за противното са неверни", се казва в съобщението на дипломатическата мисия. 

Още: Балкански лидер обижда Кая Калас, изглеждала глупаво

Украинското външно министерство в лицето на неговия говорител Георгий Тихи също отрече изявлението на Калас за евакуацията на посолството на САЩ. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че на 25 май руското външно министерство обяви удари по военни обекти и "центрове за вземане на решения" в Киев и призова дипломатите да се евакуират.

"Чухме, че американски дипломати са напускали Киев преди удара в неделя вечерта. Може би това е имала предвид Калас", коментира на свой ред и съветникът на украинския президент Володимир Зеленски - Дмитро Литвин. В същото време той определи ситуацията като "странна" и подчерта, че Украйна не трябва да тълкува изявленията на европейски служители относно действията на САЩ.

Още: От марионетка на Запада до купи ги всичките: Соловьов пощуря за Зеленски (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
САЩ Киев американско посолство Кая Калас война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес