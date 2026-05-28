Кая Калас: Европейците останаха в Киев, САЩ си тръгнаха. Вашингтон отрече

САЩ са евакуирали свои дипломати от Киев след руското предупреждение за очаквани удари срещу украинската столица докато европейските дипломати са останали на място и продължават своята работа - това твърди върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас. "Всички европейци останаха. САЩ си тръгнаха", каза тя.
‼️The US has reportedly evacuated diplomats from Kyiv after Russian warnings
According to Kaja Kallas, all European embassies continue operating in the Ukrainian capital.
"All Europeans stayed. The US left," the EU foreign policy chief said.
В отговор обаче от посолството на САЩ в Киев заявиха в публикация в Х, че това не отговаря на истината и че продължават своята работа без промени.
"Посолството на САЩ е отворено. Няма промени в дейността ни и съобщенията за противното са неверни", се казва в съобщението на дипломатическата мисия.
Украинското външно министерство в лицето на неговия говорител Георгий Тихи също отрече изявлението на Калас за евакуацията на посолството на САЩ.
Припомняме, че на 25 май руското външно министерство обяви удари по военни обекти и "центрове за вземане на решения" в Киев и призова дипломатите да се евакуират.
"Чухме, че американски дипломати са напускали Киев преди удара в неделя вечерта. Може би това е имала предвид Калас", коментира на свой ред и съветникът на украинския президент Володимир Зеленски - Дмитро Литвин. В същото време той определи ситуацията като "странна" и подчерта, че Украйна не трябва да тълкува изявленията на европейски служители относно действията на САЩ.
