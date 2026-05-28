"Има данни за влияние по поръчка за милиони": Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали:

Разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 млн. лв., като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител. Освен това има неизвършени от него дейности по проекта. Ако не е извършил престъпления или нарушения, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод ареста на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

ОЩЕ: Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

По думите на Демерджиев зам.-окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов в миналото е осуетил процесуални действия. Има и информация, че се е опитал да го направи и сега. "Апелирам към и.ф. главен прокурор да вземе мерки и да се прилага стриктно законът, да не се затрудняват наказателни производства заради зависимости", заяви силовият министър.

Той припомни, че са обещали, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички. "Няма да има територии или хора, за които те да не се прилагат", каза Демерджиев.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от "ДПС-Ново начало" е бил арестуван, а в общината се проведжа обиск.