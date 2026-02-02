Любопитно:

02 февруари 2026, 14:11 часа 213 прочитания 0 коментара
Минусовите температури носят добри новини за учениците в Плевен

Вторник (3 февруари) ще бъде неучебен ден в Плевен заради очаквани ниски температури и усложнена зимна обстановка. Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. За заповедта е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен.

Кметът на града Валентин Христов поиска незабавната оставка на управителя на общинската фирма "Инжстрой" заради несправяне със зимното почистване в части от града и четвъртокласната пътна мрежа.

Пълен провал е снегопочистването по участъците, за които отговаря "Инжстрой", съобщиха от Общината.

"Искам оставката на управителя на "Инжстрой". Това е свързано със снегопочистването и с районите, за които те отговарят, тъй като имаме множество сигнали от граждани, че районите, които се обслужват от "Инжстрой", са непочистени и в лошо състояние - заледени пътища, неизчистен сняг. От четвъртокласната мрежа междуселските пътища също са в лошо състояние", обясни пред БНР Христов.

Гражданите могат да подават сигнали за непочистени участъци на както на телефон в общината, така и чрез официалните канали в социалните мрежи.

 

