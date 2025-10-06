Зам.-кметът на Плевен става директор на ВиК

Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен, съобщиха от управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД. Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД в града, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД в Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор "Териториално развитие" в община Плевен.

Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, заявяват още от ръководството на холдинга.

Кметът на общината Валентин Христов съобщи, че освен Къдрийски, заявление за напускане е подала и Маргарита Бахнева, която е била с ресор "Финансово-счетоводни дейности". Христов добави, че администрацията работи. Вече има назначен нов зам.-кмет с ресор „Финансово-счетоводни дейности“ и това е дългогодишният служител на Общината Евгени Генов.