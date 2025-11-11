Димитър Бербатов даде ценен съвет на Илия Груев как да се пребори с трудностите във Висшата лига

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов даде ценен съвет на Илия Груев как да успее в английската Висша лига. Както е известно, младият халф носи екипа на елитния Лийдс, но през този сезон, който е първи за него в най-високото ниво на футбола на Острова, се представя на приливи и отливи. От началото на кампанията дефанзивният полузащитник има едва 5 двубоя във Висшата лига на сметката си, в които е изиграл 211 минути – или по около 40 на мач.

Бербатов говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че ритъма и скоростта на Висшата лига са различни от всяко едно друго първенство в света. Бившият нападател посъветва Илия Груев да бъде търпелив, да работи над качествата си и да не се предава пред трудностите. Бербатов също така бе категоричен, че ако българският национал е „отворен“, ще пренесе знанията си и в представителния тим на страната ни.

„Ако е отворен – ще се учи и ще го пренесе в националния отбор“

„Не е лесно в английската Висша лига, но той сигурно вече усеща ритъма и скоростта, която е много по-различна от останалите първенства. Ще се сблъска и със загубите, както вече го прави. Ще трябва да е търпелив, да работи над качествата си и да е готов за моментите, в които получава шанс“.

„Да не се предава пред трудностите, които ще се появят. Ако е отворен - ще се учи и ще го пренесе в българския национален отбор. Най-важното е като погледне назад, след края на сезона или след края на кариерата си, да е доволен. Пожелавам му успех“, заяви Димитър Бербатов.

