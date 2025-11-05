Художникът Румен Атанасов е носител на наградата „Свети Пимен Зограф“ за 2025 в Плевен

Художникът Румен Атанасов е тазгодишният носител на наградата "Св. Пимен Зограф" в Плевен. Призът на името на покровителя на художниците се присъжда всяка година от Община Плевен и Дружеството на плевенските художници за принос в изобразителното изкуство. Връчването на отличията се състоя във вторник вечер в Художествена галерия „Илия Бешков“ при откриването на традиционния Есенен салон на членовете на Съюза на българските художници – клон Плевен.

Церемонията уважиха много плевенски творци и приятели на гилдията. В началото на вечерта музикални поздрави поднесоха Общински хор „Гена Димитрова“ и Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Дъга“. Заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен Елина Димитрова и началникът на отдел „Култура и туризъм“ Анелия Дечева, заедно с председателя на Дружеството на плевенските художници Николай Неделчев-Кокала връчиха наградите.

Носител на наградата "Сребърен Пимен" за 2025 г. са Атанас Данаилов и Зоя Минева.

С грамоти бяха отличени номинираните автори Хинко Хинков, Валентин Асенов-Хъкъла, Ана Петрова-Ане, Емил Иванов, Кънчо Кънчев, Крум Коцев, Диана Тончева, Красимир Яков и Мартин Иванов.

Специални награди получиха Хинко Хинков и Валентин Асенов – Хъкъла. Наградите са осигурени от двама от спонсорите на церемонията – Васил Антонов и Антон Георгиев.

Наградата „Св. Пимен Зограф” се присъжда с решение на жури, в което влизат представители на Дружеството на плевенските художници и Община Плевен. Тази година то бе в състав: председател Николай Неделчев (живопис, председател на СБХ – Плевен) и членове Богомил Живков (скулптор), Елена Панайотова (живопис), Даниела Маркова (изкуствовед) и Ирина Йорданова – Отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен.

В Есенния салон на плевенските художници участват 45 творци, които представят 75 произведения в разделите „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Керамика“ и „Дървопластика“.

Изложбата в Художествена галерия „Илия Бешков“ може да бъде разгледана до края на месец ноември.