Община Плевен стартира текущите ремонти на уличната мрежа

Община Плевен започна активните текущи ремонти на градската улична мрежа. Дейностите се изпълняват от общинското дружество „Инжстрой“ и са съобразени с настъпилите подходящи метеорологични условия.

Eкипи работят в жк „Сторгозия“, като паралелно се извършват ремонтни дейности и по проблемни участъци в други части на града.

В жк „Сторгозия“, след извършена частична подмяна на водопровод, е възстановена пътната настилка по ул. „Люляк“. Приключени са ремонтите и по ул. „Сторгозия“ и ул. „Орлица“. В момента продължава работата по трасетата на тролейбусни линии № 3 и № 7 в квартала.

Текущите ремонти ще се извършват по предварително изготвен график. Община Плевен ще информира своевременно гражданите за всички промени във временната организация на движението, свързани с изпълнението на ремонтните дейности.