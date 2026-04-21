Започна основното преасфалтиране на улица в Плевен

21 април 2026, 19:53 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
От днес започна основното преасфалтиране по ул. „Пирот“ в Девети квартал. Трасето е едно от проблемните в Плевен, с активен автомобилен трафик. Част е и от маршрутите на градския транспорт.

През изминалите няколко дни по улицата се извърши фрезоване на съществуващата настилка, повдигат се и шахтите.

Община Плевен стартира активните текущи ремонти на уличната мрежа в града, дейностите се изпълняват от общинското дружество „Инжстрой“ и са съобразени с настъпилите благоприятни метеорологични условия.

 

Антон Иванов Отговорен редактор
