Започна основното преасфалтиране на улица в Плевен

От днес започна основното преасфалтиране по ул. „Пирот“ в Девети квартал. Трасето е едно от проблемните в Плевен, с активен автомобилен трафик. Част е и от маршрутите на градския транспорт.

През изминалите няколко дни по улицата се извърши фрезоване на съществуващата настилка, повдигат се и шахтите.

Община Плевен стартира активните текущи ремонти на уличната мрежа в града, дейностите се изпълняват от общинското дружество „Инжстрой“ и са съобразени с настъпилите благоприятни метеорологични условия.