Над 70 плевенски семейства са подали заявления за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете

Общо 75 са подадените заявления от плевенски семейства за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете за периода 1 януари 2026 г. – 31 март 2026 г. За 58 от тях такава помощ е отпусната от общинския бюджет, съгласно реда на Наредба № 38 за стимулиране на раждаемостта на територията на община Плевен.

Подадените през първите три месеца на годината заявления за първо родено дете в общината са 26, за второ – 23, за трето – 6. За периода са подадени документи и за една двойка близнаци. Всички постъпили заявления се разглеждат от комисия, председателствана от заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ и включваща експерти от отдел „Здравеопазване и социални дейности“, отдел „Правно и нормативно обслужване“ и Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ в Община Плевен.

Общинската Наредба № 38 е приета с Решение № 775 от 27 януари 2022 г. на местния парламент като социална мярка с цел стимулиране на раждаемостта и отговорното родителство на местно ниво и е актуализирана последно през април 2025 г. Наредбата предвижда финансово подпомагане за новородено или осиновено дете до трето включително за родители или осиновители, които към момента на подаване на декларацията за кандидатстване отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни към датата на раждане на детето;

- Единият родител да има постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата на осиновяване, а другият родител – към момента на подаване на заявлението;

- Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението;

- Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на кандидатстване;

- Ако родителите имат други деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, те да са записани и да посещават учебно заведение на територията на община Плевен.

Размерът на еднократната парична помощ при спазване изискванията на Наредбата за всяко новородено или осиновено дете до трето включително е, както следва:

За първо дете:

- първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 20 % от минималната работна заплата;

- втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – 40 % от минималната работна заплата.

За второ дете:

- първа група – 20 % от минималната работна заплата;

- втора група – 60 % от минималната работна заплата.

За трето дете:

- първа група – 30 % от минималната работна заплата;

- втора група – 80 % от минималната работна заплата.

Еднократната финансова помощ за раждане на дете от майка с постоянен адрес на територията на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение, е в размер на 80 % от минималната работна заплата.

При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната помощ се изплаща за всяко дете в размер на 70 % от минималната работна заплата, без да се отчита образованието на родителя и поредността на децата.

С целия текст на Наредба №38 може да се запознаете тук - https://obs.pleven.bg/bg/naredbi/naredba-38-za-stimulirane-na-razhdaemostta-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven