Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов

На редовното си заседание правителството се очаква да гласува да се осигури бутилирана вода от държавния резерв за Свищов и Плевен заради водната криза в двата областни града, предаде БНТ.Предоставянето на помощ от държавата е по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен, за да се справят с бедственото положение заради безводието в района.

Проблемът с липсата на вода засяга над 260 000 българи в 89 общини.За разрешаването му държавата създаде Национален борд по водите.На първото му заседание вчера стана ясно, че ще са необходими над 3 милиарда лева, след като авариите и разрушените тръби изпреварват в пъти възстановяването на трасетата.

Плевен чака сондажи за водата

Плевен очаква резултатите от втория сондаж при Кожухарска чешма. Това стана ясно на заседанието на Временната комисия към Общинския съвет, съобщава БНР. На него не е присъствал представител на ВиК. Заместник-кметът Калоян Къдрийски съобщи, че се работи за сондажи в 7-те най-засегнати села, така че да са независими от водопровода "Черни осъм". За някои предстоят обществени поръчки.

За сондажа при Кожухарска чешма Калоян Къдрийски каза: "Има вода. Чакаме, ако анализите са добре, да ги включва ВиК във водопроводната мрежа". Три предложения на експерти ще бъдат внесени на предстоящото заседание на местния парламент. Районният прокурор на Плевен Владимир Радоев разпореди ежедневни проверки във връзка с незаконно ползване на вода. Проверките се извършват от екипи на Областната дирекция на МВР и служители на ВиК на територията на цялата област. Според направената справка за момента има 16 подобни случаи. Те ще се изпращат към Районната прокуратура.

За нерегламентирано присъединяване към водопровод и ползване на вода без да се плаща, законодателят е предвидил наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 15000 лв.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че след оставката на шефа на ВиК в Ловеч, може да последва и такава на директора на водоснабдителното дружество в Плевен.

