Бум на пострадалите с електрически тротинетки в Пловдив

В Пловдив се отчита сериозен ръст на инцидентите с електрически тротинетки. В местните болници вече постъпват пострадали на възраст от 14 до 80 години, съобщават лекари. Всеки месец през спешните кабинети преминават между 15 и 20 души с травми от падане – от счупвания до тежки черепно-мозъчни увреждания.

Медиците предупреждават, че броят на инцидентите ще продължи да расте, въпреки новите национални правила, тъй като тротинетки могат да се наемат буквално от улицата.

Жители на Пловдив споделят, че се движат по 20–30 километра на ден с тези превозни средства, но опасностите са реални – висока скорост, неравности по пътя и невнимание от страна на шофьорите.

„Не трябва да се кара бързо – опасно е за всички, и за нас, и за пешеходците“, казва един от потърпевшите, предава Нова ТВ.

