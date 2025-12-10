Община Пловдив и Българският спортен тотализатор подписаха меморандум за стратегическо партньорство

Меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и ДП „Български спортен тотализатор“ подписаха кметът Костадин Димитров и изпълнителният директор на предприятието Любомир Петров.

Документът поставя основата на дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и „Спорт Тото“ в подкрепа на българския спорт, младите таланти и активния начин на живот.

„Началото на това партньорство между Община Пловдив и спортния тотализатор идва в точния момент – с оглед на нашата кандидатура за Европейска столица на спорта, в навечерието на връчването на наградите „Спортист на годината“ и с провеждането на Купа „Дейвис“ в Пловдив. Благодарим за подкрепата на спортния тотализатор, защото тя означава подкрепа за пловдивския спорт“, заяви кметът Костадин Димитров.

На подписването присъстваха и зам.-кметът по спорт Николай Бухалов и председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, които подчертаха, че партньорството ще бъде силен стимул за развитието на пловдивския спорт и реализирането на важни проекти в сектора.

Директорът на Българския спортен тотализатор Любомир Петров изрази увереност, че сътрудничеството ще бъде ползотворно и устойчиво: „Пловдив е град с изключителна спортна инфраструктура и с много наситен със спортни събития календар. Вярваме, че това е началото на едно дългосрочно и стабилно партньорство, което ще продължим да надграждаме и развиваме.“

С подписания меморандум Пловдив затвърждава позициите си като водещ спортен център в България и Европа, а двете институции поставят началото на съвместна работа за създаване на повече възможности за спорт и активен живот за всички жители на града.