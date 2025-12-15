Магията на Коледа превзема Природонаучния музей с творческа работилница за деца

Регионалният природонаучен музей в Пловдив се подготвя да посрещне най-малките си посетители за едно различно празнично приключение. На 21 декември (неделя) музеят ще се превърне в сцена на събитието „Работилница за коледно настроение и украса“, насочено към деца на възраст между 5 и 12 години.

Организаторите обещават програма, която балансира между науката и творчеството, разделена на три вълнуващи етапа:

По стъпките на вечнозелените растения

Пътешествието ще започне в зала „Ботаника“, където малчуганите ще се запознаят с любопитни факти за иглолистните дървета и символиката на вечнозелената растителност. Програмата предвижда и образователен разказ за историята на коледното дърво по света и интересните традиции за подаряване у нас и в чужбина.

Работилница за елфи

Втората част от събитието е посветена на приложните изкуства. Под ръководството на екипа от Сдружение „АртеВизия“, децата ще влязат в ролята на помощници на Дядо Коледа. Те ще имат възможност сами да декорират празнични сувенири – еленски рогца или стъклени камбанки, които ще отнесат у дома като спомен за наближаващата 2026 година.

Рисуване с длани и празнични изненади

За финал организаторите са подготвили артистично занимание – създаване на авторски портрет на Дядо Коледа чрез отпечатък от длан. Всяко дете ще завърши заниманието не само с нови знания, но и със собственоръчно изработена играчка и авторска рисунка.

Полезна информация за родителите:

Заниманията са с продължителност до 90 минути, а всички необходими материали са осигурени от организаторите. Предвидени са два часови пояса за улеснение на семействата:

Кога: 21 декември (неделя)

Групи: Сутрешна: от 10:00 ч. Следобедна: от 13:00 ч.

Вход: 30 лв. (15,34 евро)

Записване (задължително): +359 887 044 275

Ако търсите начин да подарите на детето си смислено и забавно преживяване в навечерието на празниците, коледната магия в Природонаучния музей е една от отличните възможности в културния календар на Пловдив.