Гроздан Караджов и кметът на Пловдив инспектираха пробива под Централна гара

800-метровият пробив под Централна гара, който ще свърже булевардите „Васил Априлов“ с „Македония“, е готов на 85%. Това установи след инспекцията на съоръжението вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той беше придружен от кмета на Пловдив Костадин Димитров, областния управител Христина Янчева, заместника й Атанас Ташков, представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и фирмата-изпълнител на обекта.

„Съоръжението ще бъде с асансьори, стълбища, връзки към двете автогари – „Юг“ и „Родопи“, както и с Централна гара, търговски обекти. Пловдив ще има най-модерното подземно съоръжение“, коментира още министър Караджов.

Той припомни, че с около 5 млн. лв. беше ремонтиран и по този начин запазен Бетонният мост, който е още една връзка между двата района „Централен“ и „Южен“. От своя страна кметът Костадин Димитров допълни, че избрана фирма за обследването на Бетонния мост.

Министър Караджов уточни още, че тече и проектирането на жп връзка с летище Пловдив, изрази и скептицизъм, че до края на 2029 г. градската железница на Пловдив ще е готова заради твърде закъснялото й стартиране.

„Пловдивчани трябва да знаят, че вече има избран изпълнител за първия от триетапния проект за развръзките на пробива от южната му страна. Той не изисква сериозни намеси и ще позволи движение по булевардите „Македония“ и „Димитър Талев“, заяви след инспекцията градоначалникът Костадин Димитров.

По думите му реализацията на този първи етап ще започне в най-кратък срок.

„Първият етап от реализацията на развръзките предвижда изграждане на нова светофарна уредба на изхода на подлеза, а ул. „Димитър Талев“ да стане двупосочна, за да има директна връзка районите „Южен“ и „Централен“ с Голямоконарско шосе“, обясни зам.-кметът по строителство на район „Централен“ Тошо Пашов, който също присъства на инспекцията.

Той допълни, че вторият етап от развръзките в „Южен“ предвижда продължението на бул. „Македония“ с бул. „Александър Стамболийски“.

Строителството на пробива под Централна гара е част от проекта за модернизация на железопътен възел Пловдив, чийто старт беше даден през 2021 г. Инвестицията, в размер на над 298 млн. лв., e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.