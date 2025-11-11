Любопитно:

Гроздан Караджов и кметът на Пловдив инспектираха пробива под Централна гара

11 ноември 2025, 18:12 часа 294 прочитания 0 коментара
Гроздан Караджов и кметът на Пловдив инспектираха пробива под Централна гара

800-метровият пробив под Централна гара, който ще свърже булевардите „Васил Априлов“ с „Македония“, е готов на 85%. Това установи след инспекцията на съоръжението вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той беше придружен от кмета на Пловдив Костадин Димитров, областния управител Христина Янчева, заместника й Атанас Ташков, представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и фирмата-изпълнител на обекта.

„Съоръжението ще бъде с асансьори, стълбища, връзки към двете автогари – „Юг“ и „Родопи“, както и с Централна гара, търговски обекти. Пловдив ще има най-модерното подземно съоръжение“, коментира още министър Караджов.

Той припомни, че с около 5 млн. лв. беше ремонтиран и по този начин запазен Бетонният мост, който е още една връзка между двата района „Централен“ и „Южен“. От своя страна кметът Костадин Димитров допълни, че избрана фирма за обследването на Бетонния мост.

Министър Караджов уточни още, че тече и проектирането на жп връзка с летище Пловдив, изрази и скептицизъм, че до края на 2029 г. градската железница на Пловдив ще е готова заради твърде закъснялото й стартиране.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Пловдивчани трябва да знаят, че вече има избран изпълнител за първия от триетапния проект за развръзките на пробива от южната му страна. Той не изисква сериозни намеси и ще позволи движение по булевардите „Македония“ и „Димитър Талев“, заяви след инспекцията градоначалникът Костадин Димитров.

По думите му реализацията на този първи етап ще започне в най-кратък срок.

„Първият етап от реализацията на развръзките предвижда изграждане на нова светофарна уредба на изхода на подлеза, а ул. „Димитър Талев“ да стане двупосочна, за да има директна връзка районите „Южен“ и „Централен“ с Голямоконарско шосе“, обясни зам.-кметът по строителство на район „Централен“ Тошо Пашов, който също присъства на инспекцията.

Той допълни, че вторият етап от развръзките в „Южен“ предвижда продължението на бул. „Македония“ с бул. „Александър Стамболийски“.

Строителството на пробива под Централна гара е част от проекта за модернизация на железопътен възел Пловдив, чийто старт беше даден през 2021 г. Инвестицията, в размер на над 298 млн. лв., e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пловдив
Още от Пловдив
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес