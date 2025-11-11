Кметът на Пловдив прие новия генерален консул на Република Турция

Кметът на Пловдив Костадин Димитров прие новоназначения генерален консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав. По време на срещата двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между Пловдив и Турция, развитието на икономическите и културните връзки, както и перспективите за насърчаване на туризма и образователния обмен.

Кметът Костадин Димитров приветства дипломата и изрази увереност, че партньорството между двете страни ще продължи.

„Пловдив е мултиетнически и толерантен град. Уверен съм, че ще продължим да развиваме отношенията си в дух на уважение и разбирателство“, посочи той.

От своя страна Емре Манав благодари за топлия прием и подчерта значението на Пловдив като ключов център на културен и икономически обмен между България и Турция. Той изрази увереност, че през предстоящия му мандат ще бъдат осъществени редица проекти, които ще са от полза за местните общности и бизнеса.

В края на срещата двете страни потвърдиха готовността си да реализират съвместни инициативи, които ще работят за укрепването на двустранните отношения между Пловдив и Република Турция.