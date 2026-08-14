Кметът на Пловдив: Предстои благоустрояване на пространството около ДКЦ V

Обявена е процедура за избор на изпълнител за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за благоустрояване и озеленяване на прилежащите площи към ДКЦ V „Св. Архиепископ Лука“ в район „Тракия“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Проектът обхваща имот с обща площ от 12 000 кв. м, от които 9058 кв. м са прилежащи площи, предвидени за интервенция. Застроената площ на сградния фонд на лечебното заведение е 2942 кв. м.

Предстои да бъде изготвен технически инвестиционен проект, след което ще бъдат изпълнени строително-монтажните работи и упражняван авторски надзор по време на строителството. Основната цел е възстановяване на експлоатационната годност на пространството и създаване на по-безопасна, достъпна и естетична градска среда. Очаква се да се възстановят настилките на пешеходните зони, да се обновят зелените площи, като за поддържането им ще бъде изградена устойчива поливна инфраструктура. Ще бъдат подменени старите осветителни тела с нови енергоефективни.

Проектът се фокусира и на рехабилитация на зелената система, подобряване на микроклимата и подкрепа на биоразнообразието. Пространството има свободен обществен достъп и се намира в централната част на жилищен район „Тракия“. Високата му посещаемост е свързана, както с дейността на ДКЦ V, така и с близостта до други обществени обекти, реконструирания фонтан и новоизградения параклис.

Обновяването на площта около лечебното заведение е част от модернизация на ДКЦ V. За сградата се прилагат мерки за енергийна ефективност, включително и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди.

Благоустрояването около ДКЦ V е част от проекта „Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. В рамките на проекта са предвидени още изграждането на парков комплекс „Кан Крум“, чийто старт бе даден на 12 август, нова социална инфраструктура за интегрирана здравно-социална услуга и мерки за енергийна ефективност в МЦРСМ–1 Пловдив. Проектът е насочен към реализацията на комплекс от взаимосвързани дейности, целящи подобряване на здравната, социалната и екологична инфраструктура в Пловдив. Общата стойност на проекта е 12 915 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 12 413 000 евро, а собственото финансиране е 502 000 евро. Самото благоустрояване и озеленяване на прилежащите площи към ДКЦ V е 394 615 евро. Целият проект „Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град“ трябва да бъде изпълнен до 15 август 2028 г.