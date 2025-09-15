Община Пловдив обяви избор на изпълнител за изработване на новия Генерален план за организация на движението

Община Пловдив стартира процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Изработване на Генерален план за организация на движението на Община Пловдив“. Генералният план за организация на движението /ГПОД/ на град Пловдив е основен документ, касаещ правилата за движение, в който следва да намерят приложение всички законови изисквания и местните правила, които да подобрят цялостно проблемите с трафика, транспорта, паркирането, а така също да надградят съществуващите правила и норми за поведение на всички участници в движението по пътната мрежа на втория по големина град в България.

С Плана се цели оптимизиране на уличния трафик, изследват се основните закономерности на транспортните и пътническите потоци, обследва се регулирането на движението и се определят конфликтните точки с цел отстраняването им, извършва се обследване на натовареността с цел оптимизиране на маршрутите и разписанията на основните градски линии.

Новият ГПОД ще бъде изработен за трети пореден път, след като през 2013 г. Община Пловдив реализира първият такъв план, касаещ цялата територия и засягащ почти цялата пътна мрежа, който впоследствие беше надграден.

Предвижда се изготвянето на Плана за цялата територия на града, включително всички нови пътни артерии и квартали. Той освен, че ще надгради досега съществуващите правила, ще включи и новите планове на администрацията за подобряване на сигурността на пешеходците, развитие и надграждане на Системата на масовия градски транспорт, уреждане на правилата за паркиране, както и реализацията на предстоящите за въвеждане нови правила, касаещи въвеждането на зоните с ниски емисии и други, които правила следва да се представят като допълващи и адаптирани мерки, имащи отношение към развитието на транспорта в град Пловдив. По повод обсъжданията на правилата за въвеждане на зоните с ниски емисии и направените в тях предложения от обществеността, бяха приети за относими и важни, част от тези предложения, което даде повод за допълване и доработване на задачата на потенциалния изпълнител.

При разработването на документацията за обществената поръчка бяха включени всички звена и специалисти на администрацията, които имат отношение и компетентности към засегнатите процеси. Направени са изчерпателни спецификации, а в методиката за оценка са включени само обективните критерии за срок за изработка и цена. Предвижда се в работата по одобряването на новия План да се включват както специалистите от администрацията, така и всички заинтересовани държавни институции, ведомства, професионални и граждански организации.

Възложител на процедурата за избор на изпълнител е Общинско Предприятие „Организация и контрол на транспорта“. Крайният срок за участие в процедурата е 02.10.2025 г.