Община Пловдив отличи световните и европейски медалисти

54-ма световни и европейски медалисти от пловдивските клубове получиха грамоти от зам.-кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов като признание за постигнатите спортни постижения през 2024 година. Наградени бяха и техните треньори. Това се случи на организирана от Община Пловдив церемония, която се проведе в Дом на културата „Борис Христов“.

„Днес сме се събрали, за да направим един скромен жест към всички спортисти, които през тази година завоюваха призови места на европейско или световно първенство, както и към техните треньори. Пловдивският спорт има богато минало, но има и бъдеще и неслучайно нашият град е спортна столица на България“, приветства медалистите Николай Бухалов и им пожела да продължават да носят гордост не само на Пловдив, но и на цяла България.

Зам.-кметът поздрави и треньорите на пловдивските състезатели.

„Това е вашият труд, вие сте хората, които са изстрадали всеки един успех, но съм убеден, че сте горди от факта, че Пловдив има толкова много състезатели, които през тази година са вдигнали българския флаг“, заяви Бухалов.

Приветствие към медалистите отправи и председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов. „За мен е радост да видя тази зала толкова пълна. Уверявам ви, че всяко едно предложение, свързано със спорта и внесено в Общински съвет – Пловдив, винаги е било подкрепяно, за да може той да продължава да се развива“, подчерта Узунов и пожела на всички още по-големи успехи.

Ето и пълния списък на всички наградени медалисти:

1. Лидия Ненчева, АСК " Тракия" /спортна стрелба/

2. Антонио Папазов, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

3. Борислава Иванова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

4. Александър Мишинков, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

5. Християна Златанова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

6. Моника Джамбова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

7. Кристина Костова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

8. Виктория Крушарска, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

9. Теодора Рибарова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

10. Ива Агова, Спортен Клуб "АЕРОБИКА-АМД"

11. Иванка Попова, АСКК "Тракия"

12. Георги Георгиев, АСКК "Тракия"

13. Иван Иванов, АСКК "Тракия"

14. Виктория Чолакова, АСКК "Тракия"/карате/

15. Манол Велков, АСКК "Тракия"/карате/

16. Дейвид Аптикадир, АСКК "Тракия"/карате/

17. Владимир Ботев, Спортен Клуб "Хеброс"/гребане/

18. Джан Ахмедов, Спортен Клуб " Лаута Арми"

19. Владимир Давидов, Спортен Клуб " Лаута Арми"

20. Венелина Поптолева, Спортен Клуб " Лаута Арми"

21. Янислав Герчев, Спортен Клуб "Арена Спорт"

22. Иван Пановски, Спортен Клуб Сумо "Тракия спорт"

23. Димитър Рангелов, Спортен Клуб Сумо "Тракия спорт"

24. Габриела Гигова, Спортен Клуб Сумо "Тракия спорт"

25. Вени Търновалийска, Спортен Клуб Сумо "Тракия спорт"

26. Виктор Костов, Спортен Клуб Сумо "Тракия спорт"

27. Атанас Болчинов, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

28. Лилия Митрева, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

29. Божидар Михайлович, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

30. Валентин Проданов, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

31. Белослава Димитрова, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

32. Атанас Лесов, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

33. Александър Кирилов, Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия"

34. Николай-Томас Георгиев, ССКФ Пловдив-БГ /фехтовка/

35. Афалина Рариво, Спортен Клуб "Син Дао“ /Ушу/

36. Мартина Кондаклиева, Клуб по спортни танци -"Фен 2011"

37. Кристиян Дончев, Клуб по спортни танци -"Фен 2011"

38. Радина Величкова, СКЛА "Ботев"/лека атлетика/

39. Елисавета Сариева, Волейболен клуб " Марица"

40. Мария-Магдалена Недялкова, Волейболен клуб " Марица"

41. Дарина Нанева, Волейболен клуб " Марица“

42. Петър Ангелов, СК "Сенсей файт клуб"

43. Виктор Костадинов, СКВТ "Марица Пловдив" /вдигане на тежести/

44. Бояна Костадинова, СКВТ "Марица Пловдив" /вдигане на тежести/

45. Николай Дончев, СКВТ "Марица Пловдив" /вдигане на тежести/

46. Симеон Мъсков, СКВТ "Марица Пловдив" /вдигане на тежести/

47. Лукас Луков, СКВТ "Марица Пловдив" /вдигане на тежести/

48. Николай Драганов, СК "Терес"

49. Николай Пейчев, СК "Модел клуб Пловдив "

50. Атанас Динков, СБК "Юнайтед спорт" към СУ "Васил Левски"

51. Димитър Биков, СК "САВАТЕ 1+1"

52. Кристиян Веселинов, СК "САВАТЕ 1+1"

53. Катерина Бейчева, СК "САВАТЕ 1+1"

54. Катрин Гемкова, СК "САВАТЕ 1+1"

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