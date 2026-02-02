Община Пловдив строи най-големия на Балканите велопарк

Най-големият и модерен на Балканите велопарк за планинско колоездене в градски условия ще изгради Община Пловдив. Това съобщиха на пресконференция кметът на града Костадин Димитров и председателят на велоклуб „Крива спица“ Владимир Конушлиев.

Съоръжението ще се намира до парк „Ружа“ в район „Западен“, където и към момента има по-малка велописта. Новата атракция ще предложи зона за скокове с различна трудност, а също и трасета за малки и големи. Освен това ще може да приема национални състезания в дисциплината Пъмп трак (Pump track).

„Стойността на обществената поръчка за предстоящите дейности по обновяване и разширяване на велопарка е 700 хил. лв.“, коментира кметът Димитров. Той, както и Конушлиев подчертаха, че паркът ще се ползва свободно, без такси.

Добромир Добрев от фирмата изпълнител заяви, че идейният проект за съоръжението е готов. Предстои разработка на техническия, след което ще се пристъпи към строителните дейности.