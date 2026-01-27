Оставката на Румен Радев:

"Книгата на мечтите" - мюзикъл за новото поколение, идва в Пловдив

27 януари 2026, 13:47 часа 190 прочитания 0 коментара
През март 2026 г. една от най-вълнуващите авторски продукции за деца и младежи в България ще оживее в зала Колодрум в Пловдив. "Книгата на мечтите" – мюзикъл за новото поколение, ще бъде представен в нова сценична версия, специално адаптирана за пловдивската сцена, с обновена сценография, хореография и визуални ефекти. Създаден с идеята да докосне зрители от всички възрасти, спектакълът ще предложи мащабно, емоционално и завладяващо преживяване за деца, младежи и техните семейства.

На 20 март 2026 г. публиката в Пловдив ще има възможност да се потопи в магията на "Книгата на мечтите" – спектакълът, който съчетава театър, музика, танц и цирково изкуство в едно цялостно сценично преживяване. Представлението ще е с вход свободен, а пространството на зала Колодрум ще даде възможност за едно по-силно визуално въздействие и динамика, където всяка сцена, движение и музикален тон ще пренесат публиката в центъра на семейния спектакъл, изпълнен с емоционална дълбочина и универсални послания – за смелостта да следваш мечтите си, за силата на приятелството и за онези ключови срещи, които променят живота ни.

"Книгата на мечтите" разказва историята на младия Пат – сираче, мечтаещо да стане велик цирков артист. Действието се развива в Европа в началото на ХХ век, а пътят на героя е изпълнен с изпитания, колоритни персонажи, вярно приятелство и голяма любов. Оригиналната музика, впечатляващата хореография и силното визуално решение превръщат спектакъла в истинско сценично зрелище, което говори на езика на новото поколение.

Тази година обаче проектът надгражда сценичното преживяване и с образователно и приобщаващо продължение. Като част от подготовката за представлението, на 13 март 2026 г. ще се състои читателска среща, на която ще бъде представено детското илюстровано издание "Книгата на мечтите: наръчник за преследване на мечти!" – книга, допълнена с творчески тефтер и педагогическо помагало с практически задачи, насочени към развиване на въображението, увереността и творческия потенциал на децата и младежите (оригинална идея на Ралица Мерджанова и Ана Дончева, автор на изданието - Ралица Мерджанова). По-късно, на 19 март, пък ще се проведе отворена творческа среща и дискусия с деца и младежи и творческия екип на мюзикъла, посветена на темите за преследването на мечти, срещата с правилните хора по пътя към успеха, процеса на създаване на мюзикъл и ролята на изкуството като път към талант и личностно развитие.

Събитията ще отделят и специално внимание на приобщаването и достъпността на проекта – мюзикълът ще бъде професионално заснет, като впоследствие ще бъде създадена адаптирана видеоверсия с жестов превод, която ще бъде достъпна онлайн за организации, работещи с деца с увреден слух, с цел съдържанието да бъде използвано в подходяща за тях среда. Входът за спектакъла на 20 март 2026 г. в зала Колодрум, гр. Пловдив, е свободен с предварителна регистрация за билет на следния линк.

Проектът се реализира с партньорството на Стрей Шийп ЕООД (жестов превод), Денс Мениджмънт ЕООД (творчески екип и артисти) и издателство "Мармот" (детско илюстровано издание).

Яна Баярова
