Община Пловдив започва работа по новия Генерален план за организация на движението

Новият Генерален план за организация на движението (ГПОД) на Община Пловдив, който да оптимизира уличния трафик, ще бъде изготвен от „Инжконсултпроект“. Фирмата е победител в обявената от местната администрация обществена поръчка през септември м.г.

Избраната фирма трябва да изготви предварителен проект на ГПОД, който ще бъде съгласуван с Пътна полиция и др., а след това ще изготви и окончателния вариант.

„Планът е стратегически документ, задължителен за всяка община. С него се очертават посоките, с помощта на които ще се подобрят организацията на движение и градският транспорт“, коментира ресорният заместник-кмет Николай Душков. По думите му ГПОД ще изследва основните закономерности на транспортните и пътническите потоци; ще анализира регулирането на движението; ще определи конфликтните точки, които да се отстранят; ще обследва натовареността на трафика, за да се оптимизират маршрутите и разписанията на основните градски линии.

Планът ще бъде за цялата територия на града, включително всички нови пътни артерии и квартали. Той ще надгради досега съществуващите правила, но и ще включи новите планове на администрацията за подобряване на сигурността на пешеходците, развитие и надграждане на системата на масовия градски транспорт, уреждане на правилата за паркиране, както и реализацията на новите зони с ниски емисии.

Фирма „Инжконсултпроект“ има 10 месеца (300 календарни дни), в които да се справи със задачата. Сумата, за която ще го стори, е 236 400 лв. с ДДС или малко над 120 920 €.