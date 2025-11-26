Община Пловдив засади 1000 дръвчета на ключови локации

Община Пловдив засади общо 1000 нови дръвчета на територията на целия град. Начело на инициативата е кметът Костадин Димитров, който днес лично се включи в засаждането в район „Южен“, заедно със зам.-кмета по екология Иван Стоянов, кметa на район „Южен“ Атанас Кунчев, директорa на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева и съседи, които с ентусиазъм подкрепиха усилията за подобряване на градската среда.

„Работим целенасочено за по-зелен Пловдив. Радвам се, че толкова много институции, компании и граждани застанаха зад каузата, защото зелената система е обща отговорност. Заедно можем да направим града ни още по-красив и поддържан,“ заяви кметът Костадин Димитров по време на днешната залесителна акция.

С каузата се ангажираха десетки дарители, сред които Кока-Кола, ЕВН Топлофикация, сдружение „Бизнесът за Пловдив“, „Бултекс“, „Блок 203“ ООД, Акция „Два чинара“ и други партньори, които подкрепиха инициативата на общината.

Залесяването започна на 17 ноември и обхваща всички шест района на града. Новите дръвчета са разположени на ключови места – по булеварди с липсващи дървета, в паркове, по големи улици, по тепетата и на други подходящи локации. Сред засадените видове са червенолистен явор, нар, полски ясен, копривка, мъждрян, червена слива и липа. Всички дървета се укрепват с колчета и са снабдени с торби за капково напояване, за да се осигури тяхното успешно вкореняване и растеж в първоначалния период.

Приоритетно бяха озеленени и входно-изходните артерии на Пловдив. На Кукленско шосе са засадени 100 сливи, на Голямоконарско шосе също 100 вида, сред които полски ясен, пирамидален габър и копривка.