Заради трагедията със Сияна: Проверяват прокуратурата в Плевен

26 ноември 2025, 13:54 часа 293 прочитания 0 коментара
Заради трагедията със Сияна: Проверяват прокуратурата в Плевен

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

За проверката

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението ѝ на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31 март 2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Георги Александров.

Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки, информират от държавното обвинение.

Делото за катастрофата продължава в Окръжния съд в Плевен през януари догодина, съобщиха вчера от пресцентъра на съда.

Виолета Иванова
