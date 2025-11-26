Спорт:

Скаутите на Левски снабдиха Веласкес с няколко предложения за нов нападател

26 ноември 2025, 14:06 часа 444 прочитания 1 коментар

Българският футболен гранд Левски работи усилено по привличането на нов нападател през зимния трансферен прозорец. В момента "сините" разчитат на Мустафа Сангаре, а негова алтернатива е младият Борислав Рупанов. През януари обаче клубът може да продаде Сангаре, което може да създаде сериозна пробойна в състава на Хулио Веласкес по пътя към спечелването на първа титла за столичния тим от над 16 години насам.

Левски ще привлече нов нападател през зимата

Сангаре е желан от няколко клуба, но дори и да не бъде продаден, Левски пак се нуждае от още един класен нападател, за да може да има достатъчно конкуренция и широчина на върха на нападението. Рупанов едва ли ще бъде първи избор за атаката на Левски при раздяла със Сангаре, особено предвид сериозните амбиции на "сините" през този сезон. И именно затова скаутите на Левски вече са снабдили Веласкес с няколко предложения за нов нападател.

Още: Сираков с ултиматум към ас на Левски, грози го съдбата на Анди Краев

Мустафа Сангаре

Испанският специалист ще разгледа набелязаните нападатели и ще участва в избирането на нов играч за тима, който да бъде привлечен през зимния трансферен прозорец. Смята се, че Левски със сигурност ще привлече нов нападател, независимо какво се случи с Мустаф Сангаре. В момента тимът страда и от липсата на крилото Радослав Кирилов, който не игра в дербито срещу ЦСКА и при победата над Монтана, а ще пропусне и срещата със Септември.

Още: Левски няма право да повтаря грешка от миналото, която е отнемала "синята" мечта

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Мустафа Сангаре Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес