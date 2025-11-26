Скаутите на Левски снабдиха Веласкес с няколко предложения за нов нападател

Българският футболен гранд Левски работи усилено по привличането на нов нападател през зимния трансферен прозорец. В момента "сините" разчитат на Мустафа Сангаре, а негова алтернатива е младият Борислав Рупанов. През януари обаче клубът може да продаде Сангаре, което може да създаде сериозна пробойна в състава на Хулио Веласкес по пътя към спечелването на първа титла за столичния тим от над 16 години насам.

Левски ще привлече нов нападател през зимата

Сангаре е желан от няколко клуба, но дори и да не бъде продаден, Левски пак се нуждае от още един класен нападател, за да може да има достатъчно конкуренция и широчина на върха на нападението. Рупанов едва ли ще бъде първи избор за атаката на Левски при раздяла със Сангаре, особено предвид сериозните амбиции на "сините" през този сезон. И именно затова скаутите на Левски вече са снабдили Веласкес с няколко предложения за нов нападател.

Испанският специалист ще разгледа набелязаните нападатели и ще участва в избирането на нов играч за тима, който да бъде привлечен през зимния трансферен прозорец. Смята се, че Левски със сигурност ще привлече нов нападател, независимо какво се случи с Мустаф Сангаре. В момента тимът страда и от липсата на крилото Радослав Кирилов, който не игра в дербито срещу ЦСКА и при победата над Монтана, а ще пропусне и срещата със Септември.

