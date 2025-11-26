"Можеше да се сбием и да го набием, но сме културни хора" (ВИДЕО)

"Можеше да се сбием и да го набием, но сме културни хора", с тези думи председателят на бюджетна комисия Делян Добрев от ГЕРБ обясни какви мерки би взел срещу Асен Василев, ако можеше, за да има ред в днешното скандално заседание, което трябва да приеме бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса.

Скандалът започна, след като вместо първоначално насрочените 14.15 ч., началото беше преместено на 12.20 ч. Добрев обясни промяната с аргумента, че управляващите не трябва да участват в "хореографията" на ПП-ДБ, които за 14 ч. бяха подготвили излъчване на живо от заседанието на площад "Независимост" – в рамките на мобилизацията преди насрочения за 18 ч. голям протест срещу "кражбите в бюджета". Още: Готви ли се държавата да купи "Лукойл": Изненадващи промени в Бюджет 2026

"Ако искахме, че панаирът да е докрай, не се съмнявате, че ние щяхме да ви изнесем. Теб случайно първи щяхме да те изнесем", обърна се от своя страна Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" към колегата си от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев.

Припомняме, че от ПП-ДБ поставиха и въпроса защо в залата присъства охрана на НСО, отбелязвайки, че за първи път въоръжени служители се появяват при приемането на бюджет.