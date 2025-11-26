Охрана от НСО влезе в скандалното заседание на бюджетна комисия (ВИДЕО)

Заседанието на парламентарната бюджетна комисия за второто четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, което беше изтеглено с два часа по-рано в сряда, се превърна в абсолютен фарс. За това помогна и щрих, който беше изтъкнат от опозицията по време на размяната на реплики с председателя на комисията Делян Добрев (ГЕРБ) - в залата присъства въоръжена охрана от Националната служба за охрана (НСО)

От ПП-ДБ поставиха въпроса защо в залата присъства охрана на НСО, отбелязвайки, че за първи път въоръжени служители се появяват при приемането на бюджет. Добрев отговори, че НСО е отговорно за реда. След настояване на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Демократична България" да се обясни кой е повикал охрана в залата, Добрев призова охранителите да напуснат и да останат само квесторите. Още: Готви ли се държавата да купи "Лукойл": Изненадващи промени в Бюджет 2026

Скандалът започна, след като вместо първоначално насрочените 14.15 ч., началото беше преместено на 12.20 ч. Добрев обясни промяната с аргумента, че управляващите не трябва да участват в "хореографията" на ПП-ДБ, които за 14 ч. бяха подготвили излъчване на живо от заседанието на площад "Независимост" – в рамките на мобилизацията преди насрочения за 18 ч. голям протест срещу "кражбите в бюджета". По негово настояване пленарното заседание беше прекъснато, за да може комисията да заседава в почивката и да не се работи "досред нощите".

От "Продължаваме промяната" реагираха във Facebook, че промяната на часа цели да осуети планираната блокада на парламента, и призоваха симпатизантите си да се съберат на площада веднага.