Студио Actualno:

Охрана от НСО влезе в скандалното заседание на бюджетна комисия (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 13:34 часа 302 прочитания 0 коментара
Охрана от НСО влезе в скандалното заседание на бюджетна комисия (ВИДЕО)

Заседанието на парламентарната бюджетна комисия за второто четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, което беше изтеглено с два часа по-рано в сряда, се превърна в абсолютен фарс. За това помогна и щрих, който беше изтъкнат от опозицията по време на размяната на реплики с председателя на комисията Делян Добрев (ГЕРБ) - в залата присъства въоръжена охрана от Националната служба за охрана (НСО)

От ПП-ДБ поставиха въпроса защо в залата присъства охрана на НСО, отбелязвайки, че за първи път въоръжени служители се появяват при приемането на бюджет. Добрев отговори, че НСО е отговорно за реда. След настояване на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Демократична България" да се обясни кой е повикал охрана в залата, Добрев призова охранителите да напуснат и да останат само квесторите. Още: Готви ли се държавата да купи "Лукойл": Изненадващи промени в Бюджет 2026

Скандалът започна, след като вместо първоначално насрочените 14.15 ч., началото беше преместено на 12.20 ч. Добрев  обясни промяната с аргумента, че управляващите не трябва да участват в "хореографията" на ПП-ДБ, които за 14 ч. бяха подготвили излъчване на живо от заседанието на площад "Независимост" – в рамките на мобилизацията преди насрочения за 18 ч. голям протест срещу "кражбите в бюджета". По негово настояване пленарното заседание беше прекъснато, за да може комисията да заседава в почивката и да не се работи "досред нощите".

От "Продължаваме промяната" реагираха във Facebook, че промяната на часа цели да осуети планираната блокада на парламента, и призоваха симпатизантите си да се съберат на площада веднага.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
НСО бюджетна комисия бюджет ДОО Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес