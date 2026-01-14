„Пловдив си ти“: три дни култура, музика и споделени градски преживявания

Между 16 и 18 януари Пловдив отново се събира около културата с градския фестивал „Пловдив си ти“ - събитие, което обединява музика на открито, визуално изкуство, музейни програми и активности за деца. В продължение на три дни централната градска част, квартал Капана, музеите и градските градини се превръщат в живо културно пространство.

Откриване с видео инсталация и електронен пулс

Фестивалът започва на 16 януари в Подлез „Археологически“ с откриване на видео инсталация, посветена на седмата годишнина от откриването на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Визуалната експозиция представя ключови моменти и спомени от 2019 г., както и кадри и послания от програма „Наследство“, обединени във визуалната идентичност на Пловдив.

Откриващата вечер продължава с DJ сцена и градска енергия - от E-Booking DJ School DJs (warm up) до сетовете на Pacho & Pepo и Max BG, които превръщат подлеза в място за среща между поколения, жанрове и стилове.

Музика в сърцето на града и ритъм в Капана

На 17 януари музикалната програма се разгръща на площад „Стефан Стамболов“. Денят започва с проекта „Теодосий Спасов и приятели“, който представя нов прочит на обичани песни с джаз, латино и фюжън звучене. Следва концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, а кулминацията е концертът на Графа, който събира публиката в общо пеене и споделена емоция.

Вечерта фестивалът се пренася в Капана, където Сцена „Ядрото“ се превръща в епицентър на електронната култура. DJ сетовете на DJ Димо, ALX.CUE и Milen DJ подчертават артистичния дух на квартала и неговото място като живо и активно културно пространство.

Музеи, галерии и култура за най-малките

В рамките на фестивала пловдивчани и гости на града имат възможност да посетят безплатно постоянни и временни експозиции в ключови културни институции. Епископската базилика на Филипопол предлага свободен вход след 15:00 ч. и безплатни турове с предварително записване, а Новата зала на Етнографския музей - Музеят на ютията отварят врати за посетители с уникални експозиции.

Специално внимание е отделено на децата. Регионалният природонаучен музей - Пловдив кани най-малките на тридневна програма, посветена на Антарктида с творчески ателиета, образователни игри, презентации, фотографска изложба и спектакли, които превръщат ученето в приключение.

В Дондуковата градина фестивалът предлага и кулинарна програма „Кулинарията -традиция с усмивки“. В уютна, закрита и топла шатра деца и родители ще участват в месене на хляб, пица приключения, кулинарни състезания, куизове и творчески работилници, превръщайки готвенето в игра и споделено преживяване.

Финал с традиция, млади гласове и класика

На 18 януари фестивалът завършва на площад „Стефан Стамболов“ с празнична програма, в която участват Биг бенд Пловдив, талантите от Арт Войс Център и Трио Сопрано – среща между традиция, млади гласове и класическа музика, поднесена по съвременен начин.

Със своето многообразие от жанрове, сцени и публики „Пловдив си ти“ показва, че културата е жив процес, който се случва навсякъде - на сцената, в музея, в квартала и в срещите между хората. Три дни, в които градът ще се превърне във вълнуващо преживяване.

Не пропускай да бъдеш тук на 16, 17 и 18 януари.

Защото Пловдив си ти.

Пълната програма на фестивала може да намерите на официалния сайт на ОФ „Пловдив 2019“ тук.