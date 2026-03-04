Клинт Истууд: Легендата на киното с бурен живот и огромно семейство

Наближаващ стогодишния си юбилей, Клинт Истууд не мисли за пенсиониране. Той е работохолик, какъвто е бил и в личния си живот. Актьорът и режисьорът е имал много партньорки и много деца - някои, от които са родени извънбрачно. През шестдесетгодишната си кариера той е оставил незаличима следа в историята на киното.

Всичко, което трябва да знаете за Клинт Истууд и семейството му:

Необикновена съдба за това момче, родено в Сан Франциско. Клинт Истууд е роден на 31 май 1930 г. Родителите му, Рут и Клинтън, са от ирландски произход и са потомци на първите колонисти, които са участвали в завоеването на Запада след пристигането си в Северна Америка през 17 век.

Семейното наследство проличава в творчеството на легендарния актьор и режисьор, който е много привързан към родината си. Детството му е белязано от Голямата депресия и рекордната безработица. По това време младият Клинт Истууд научава много от баща си, който търси работа навсякъде, където може. Умението да се оправя и упоритостта със сигурност са оформили бъдещия актьор.

Снимка: Getty Images

Самоук, Клинт Истууд влиза в света на киното през малкия вход, благодарение на приятели. Нает за малки роли в Б-филми от Universal, той става известен в сериала Rawhide. Така го открива италианският режисьор Серджо Леоне, преди да го направи звезда в своите уестърни. Нищо не може да спре Клинт Истууд, който, след като става звезда, си спечелва име и като режисьор с митичните „Пътят на Мадисън“, „Момиче за един милион долара“ и „Гран Торино“. Той е и много добър музикант и е композирал саундтрака на няколко филма. Истинска машина за успех, който е имал и бурен семеен живот.

Официално Клинт Истууд става баща за първи път през 1968 г. По това време актьорът е женен за Маги Джонсън. Двойката решава да кръсти първото си дете, момче, Кайл. През 1972 г. се ражда и малката му сестра Алисън. Но това не са първите деца на звездата от „Добрият, лошият и грозният“! Всъщност Клинт Истууд вече е баща на две деца, родени извън брака. Бракът му с Маги Джонсън през 1953 г. не попречил на актьора да се среща с друга жена по същото време. Последната, чиято самоличност е неизвестна, ражда през 1954 г. Лори Истууд. През 1964 г. историята се повтаря. Клинт започва връзка с Роксан Тюнис и става баща на втора дъщеря, Кимбър, родена през 1964 г.

Тези две раждания са останали неизвестни за актьора, който е разбрал за бащинството си едва по-късно. Едва тридесет години след раждането на Лори Клинт Истууд се е срещнал с нея. Младата жена, която е станала учителка в начално училище, е била настанена в приемно семейство от майка си, а след това е била осиновена. На 30-годишна възраст, след проучвания, тя с изумление открива самоличността на баща си. През 1993 г., докато снима филма „Перфектният свят“ с Кевин Костнър, Клинт Истууд е потърсен от Лори и решава да се срещне с нея. Това е шок за режисьора, който напълно е интегрирал скритата си дъщеря в ежедневието си. Лори и Клинт Истууд се появяват заедно на няколко публични събития. Тя дава на биологичния си баща двама внуци, Лоуъл Томас IV и Келси.

Снимка: Getty Images

Друга изненада за Клинт Истууд е Кимбър, родена от връзката му с каскадьорката Роксан Тюнис, която среща по време на снимките на сериала „Rawhide“. Едва година след раждането на детето тя разкрива на актьора, че той е баща. Както и по-голямата ѝ сестра Лори, тя е интегрирана в клана Истууд и редовно се появява заедно с биологичния си баща. Нещо повече, тя дори следва стъпките му, като в началото на 2000-те години също става актриса, а след това продуцент и гримьор. През 2018 г. тя работи с известния си баща по време на снимките на филма „Мулето“. Благодарение на нея Клинт Истууд става дядо на малкия Клинтън.

През 1953 г. Клинт Истууд все още е неизвестен, когато се жени за Маргарет Невил Джонсън, секретарка в продукцията, с която се запознава на среща, организирана от приятели. Дългата им връзка е белязана от многобройните изневери на актьора. През 70-те години почти официалната връзка между съпруга й и актрисата Сондра Лок слага край на вече разклатения брак на Маги Джонсън. Макар разводът да е бил обявен през 1984 г., остават двете деца на двойката, които също са последвали артистична кариера. Кайл Истууд е известен джаз музикант, който е свирил няколко пъти с баща си, включително в една от първите роли в „Honkytonk Man“, а също и във филма „На пътя към Мадисън“.

Малката му сестра Алисън също е израснала в света на киното от детството си и дебютира на 8-годишна възраст редом с баща си във филма „Бронко Били“. Тя се появява няколко пъти до него, като в „Пълни правомощия“, „Полунощ в градината на доброто и злото“ и „Мулето“, където играе дъщерята на героя, изпълняван от Клинт Истууд. Алисън Истууд се пробва и като режисьор през 2007 г. с филма „Rails and Ties“. Тя се разнообрази и като лансира своя марка дрехи, Eastwood Ranch Apparel, както и фондация за хуманно отношение към животните.

След развода си с Маги Джонсън, Клинт Истууд намира любовта в прегръдките на Джейслин Рийвс - стюардеса, която му ражда две деца.

Скот Истууд е роден през 1986 г. и остава този, който има най-плодотворната кариера в Холивуд. Въпреки това, трудно е да си извоюваш име, след като си започнал актьорската си кариера в „Спомени от нашите бащи“, „Гран Торино“ или „Непобедим“, режисирани от баща му. „Никой не ме взе на сериозно. Всички ме отблъснаха“, спомня си той през 2017 г. Но Скот Истууд опроверга индустрията, като през годините получи много роли в големи филми като „Отряд самоубийци“, „Сноудън“ и няколко от поредицата „Бързи и яростни“. Живот под прожекторите. Точно обратното на малката му сестра Катрин, родена през 1988 г., която остава най-дискретната от братята и сестрите.

Снимка: Getty Images

Катрин Истууд, която не се интересува от славата, се появява само веднъж във филма „Джърси Бойс“ през 2014 г. Известно е също, че е участвала в сценария на игралния филм „Virus of the Dead“, излязъл през 2018 г.

През 1993 г. Клинт Истууд не само открива първата си скрита дъщеря Лори. Той става и баща на момиченце на име Франческа Истууд, което има с актрисата Франсис Фишър. Сигурно сте я виждали в „Титаник“, където играеше майката на Роуз. Дъщеря им Франческа продължи по стъпките й и стана успешна актриса. През последните години я видяхме в сериалите „Фарго“ и „Туин Пийкс“, както и в игралните филми „Old“ и „Jury No. 2“, последният филм на Клинт Истууд.

Три години след раждането на Франческа, Клинт Истууд отново изпита радостта от бащинството с журналистката Дина Руис, която му роди дъщеря на име Морган. Двойката остана заедно до 2014 г., когато се разведе. Две години по-късно Дина Руис намери нова любов и прие фамилията на новия си съпруг, Скот Фишър.

Последната от клана Истууд също избра кариера в киното. Морган Истууд е играла в „Размяната“, „Милион доларово бебе“ и „Случаят Ричард Джуел“. Младата жена се омъжи на 15 юни 2024 г. за Танър Купманс.

Бихме искали той да е вечен, но за съжаление възниква въпросът за наследството на Клинт Истууд. На 95 години холивудската легенда, която през 2024 г. загуби последната си партньорка, Кристина Сандера, продължава кариерата си и е начело на огромно състояние, оценено на 375 милиона долара.

Снимка: Getty Images

Огромно наследство, което може да се превърне в истинска главоблъсканица за осемте му деца. Но актьорът и режисьорът никога не е говорил за съдържанието на завещанието си. Тайна, чиито подробности ще станат известни едва след смъртта на Клинт Истууд. Дотогава той оставя на цялото човечество безценно наследство – филмографията си.

Източник: БГНЕС