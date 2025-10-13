Стилиян Запорожанов: Онлайн образованието вече не е просто допълнение, а естествено продължение на традиционното обучение

На 16 и 17 октомври Пловдив ще се превърне в център на AI революцията в електронната търговия и дигиталния маркетинг с деветото издание на Digital4Plovdiv. Събитието ще събере водещи експерти и иноватори, които ще представят най-новите технологии и стратегии за развитие на бизнеса в дигиталната ера. Сред тях е Стилиян Запорожанов - предприемач, експерт по дигитален маркетинг и създател на DigitalPRO, професионална програма, която подготвя новото поколение маркетинг специалисти. С него разговаряме за бъдещето на образованието, за това как изкуственият интелект променя начина, по който учим, и за уменията, които ще определят успешните професионалисти на бъдещето.

Г-н Запорожанов, предстои да участвате в деветото издание на Digital4Plovdiv, конференция посветена на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг и електронната търговия. Как според Вас подобни събития допринасят за развитието на нови форми на учене и споделяне на опит между професионалистите?

Digital4Plovdiv е пример за това как знанието и иновациите могат да се случват извън столицата. Фактът, че събитието се провежда в Пловдив, е изключително ценен, защото дава достъп на предприемачи, специалисти и компании, които нямат възможност да присъстват на събитията в София, където обикновено е концентриран бизнесът и повечето експерти. Този формат отваря вратата към нови хора, идеи и партньорства извън типичните кръгове.

Истината е, че бизнесът днес няма време за дълги обучения и теоретични панели - той има нужда от структурирана, съкратена и приложима информация, която може да се използва веднага. Именно това предоставя Digital4Plovdiv: концентрирани знания, изнесени от практици, които ежедневно прилагат стратегиите, за които говорят.

Освен всичко това, събитието има и нещо, което е безценно - възможността за човешки контакт. В една зала се събират хора със сходно мислене и цели, което често води до нови партньорства, проекти и идеи. Вярвам, че това е бъдещето на събитията и обученията - кратко, практично, споделено и вдъхновяващо.

Онлайн образованието се превърна в естествено продължение на традиционното. Какви са неговите най-големи предимства и подготвя ли хората по-добре за изискванията на съвременния пазар?

Онлайн образованието вече не е просто допълнение, а естествено продължение на традиционното обучение. Истината е, че за много хора традиционната форма просто не работи - динамиката на ежедневието, гъвкавият график и нуждата от бързи резултати изискват нов тип учене. Онлайн форматът дава именно това - възможност да учиш, когато и където ти е удобно, без да спираш развитието си.

Най-голямото му предимство е, че то е тясно свързано с реалността на съвременния бизнес. Днес, ако имаш затруднение в работата си, можеш с няколко клика да откриеш решение, да научиш нещо ново и веднага да го приложиш. Онлайн образованието не просто предава знания, а ти позволява да решаваш проблеми в реално време, докато работиш.

В DigitalPRO ние надграждаме тази концепция. Още преди да създадем дадено обучение, проучваме бизнеса, наблюдаваме тенденциите и анализираме реалните предизвикателства, пред които експертите се изправят. Затова програмите ни са структурирани около най-често срещаните казуси и практически сценарии, а не около теоретични модели. Така обучението става не само по-ефективно, но и директно приложимо.

Вярвам, че това е бъдещето на образованието - не просто да учим, а да се развиваме чрез решаване на реални проблеми. Онлайн форматът дава тази свобода, а когато съдържанието е качествено и насочено към резултат, трансформацията е неизбежна.

Вие сте един от дигиталните шамани в панелната дискусия на Digital4Plovdiv. Какви знания и нагласи ще бъдат ключови за успешната кариера в бранша в следващите години и как дигиталните инструменти могат да ускорят този процес?

В следващите години успехът няма да зависи само от това колко добре познаваш инструментите, а от това колко бързо можеш да се адаптираш към промените и да вземаш решения на база данни и интуиция едновременно.

Ключовите умения ще бъдат аналитичното мислене, стратегическият поглед и способността да комбинираш човешка креативност с технологични решения. Изкуственият интелект вече промени начина, по който създаваме съдържание, рекламираме и анализираме резултати. Но според мен, той няма да замени човешкия подход, а ще го надгради. Успешните професионалисти ще бъдат тези, които умеят да използват AI като съюзник, а не като заплаха.

В същото време вярвам, че нагласата ще бъде решаващият фактор - готовността да учиш постоянно, да експериментираш и да не се страхуваш да правиш грешки.

В нашите професионални обучения често казваме, че дигиталните инструменти не създават успех - те само ускоряват процеса. Истинската стойност идва от хората, които знаят как да ги използват правилно, с визия и постоянство. А точно такива хора може да срещнеш на Digital4Plovdiv.

Изкуственият интелект вече променя начина, по който учим и се развиваме професионално. Как си представяте бъдещето на образованието, когато технологиите започнат да обучават заедно с нас?

Изкуственият интелект вече променя начина, по който учим. Но аз не вярвам, че ще замени човека - по-скоро ще се превърне в наш асистент или учител. Бъдещето на образованието ще бъде хибридно - човек и технология ще работят заедно, за да направят ученето по-бързо, по-персонализирано и по-интелигентно.

AI ще може да разпознава темпото на всеки ученик, да адаптира съдържанието спрямо нивото му и дори да предвижда кои умения ще са му нужни след време. Това ще направи обучението изключително ефективно, но въпреки това вярвам, че човешкият елемент остава незаменим - менторството, вдъхновението, обратната връзка и примерът не могат да бъдат изкуствено създадени (поне засега).

В работата ни вече наблюдаваме тази трансформация. Използваме AI технологиите, за да подобрим процеса на обучение, но не за да заменим човека, а за да му дадем повече сила, с която да се движи по-бързо и ефективно в своите задачи. За мен бъдещето на образованието не е в машините, които учат вместо нас, а в хората, които знаят как да използват машините, за да учат по-добре. Това е новата ера на знанието - не конкуренция между човек и AI, а партньорство помежду им.